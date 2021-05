Basket

Basket - NBA : Les mots forts d’Irving après l’incident de la bouteille !

Publié le 31 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

Lors du 4e match de la série entre les Celtics et les Nets, Kyrie Irving a été la cible d’un jet de bouteille de la part d’un fan. Le meneur est revenu sur cet incident.

Kyrie Irving, ancien joueur des Celtics entre 2017 et 2019, pouvait s’attendre à des réactions négatives lors de son retour au TD Garden avec les Nets de Brooklyn. Si la première rencontre entre les deux équipes s’était déroulée sans accroc, ce n’est pas le cas de la seconde. En effet, après la victoire des Nets lors du Game 4 , un supporter de Boston a décidé d’envoyer sa bouteille en direction de Kyrie Irving, sans réussir à le toucher.

« Les gens pensent vraiment qu’ils ont tous les droits »