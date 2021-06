Basket

Basket - NBA : L'improbable sortie de Giannis Antetokounmpo après la raclée contre les Nets !

Publié le 8 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Après seulement deux rencontres, les Bucks sont déjà en grande difficulté dans leur série face aux Nets. Après la raclée subie dans le Game 2, Giannis Antetokounmpo ne semble pas plus inquiet que ça.

Après avoir passé un 4-0 au Heat, les choses se compliquent pour les Bucks en demi-finale de conférence. Après deux matchs, les joueurs de Milwaukee sont menés 2-0 par les Nets. Pire, ils viennent de se faire corriger dans le Game 2 , avec une défaite 125-86. Si ce résultat aurait pu atteindre moralement bon nombre de joueur, ce n’est pas le cas de Giannis Antetokounmpo.

« Je vais juste continuer à faire ce que je fais »