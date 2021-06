Basket

Basket - NBA : L’hommage rendu par Kevin Durant à l’un de ses adversaires !

Publié le 5 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

A désormais 32 ans, Kevin Durant a joué face aux meilleurs joueurs de la NBA. Et pour lui, Jayson Tatum est déjà au niveau des plus grands.

Revenu après une rupture du tendon d’Achille, Kevin Durant a réalisé des performances solides lors du premier tour des play-offs. Ses prestations, ainsi que celles de Kyrie Irving et de James Harden n’ont néanmoins pas permis aux Nets de passer un 4-0 aux Celtics, contre qui ils ont donc dû disputer un Game 5 . La faute notamment à Jayson Tatum, qui aura réalisé une grosse série face aux joueurs de Brooklyn.

« Il est tellement bon en sortie de dribble »