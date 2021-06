Basket

Basket - NBA : James Harden prévient déjà les Bucks !

Publié le 2 juin 2021 à 20h35 par T.M.

En demi-finale de Conférence à l’Est, les Nets font affronter les Bucks. Un choc qui est déjà dans la tête de James Harden.

Grâce à leur incroyable armada, les Brooklyn Nets figurent parmi les favoris cette saison pour le titre en NBA. Et pour les hommes de Steve Nash, cela a d’ailleurs bien commencé avec une victoire (4-1) face aux Celtics de Boston. Qualifiés pour les demi-finales de la Conférence Est, Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden vont désormais avoir un adversaire bien différent avec les Bucks de Milwaukee et leur star Giannis Antetokounmpo.

Harden est prêt !