Basket - NBA : Davis, blessure… LeBron James est prêt au combat !

Publié le 31 mai 2021 à 9h35 par T.M.

Alors que les Lakers sont accrochés par les Suns (2-2) au premier tour des playoffs, LeBron James est prêt à prendre ses responsabilités, surtout en l’absence d’Anthony Davis.

Grâce à leur victoire ce dimanche au Staples Center (92-100), les Suns reviennent à égalité dans leur série face aux Lakers. Cela est donc très accroché dans ce duel entre LeBron James et Chris Paul. Mais ce dimanche, en plus de perdre le match, la franchise de Los Angeles a également perdu Anthony Davis sur blessure. Possiblement absent lors du Game 5, l’intérieur pourrait donc énormément manquer aux Lakers, qui peuvent tout de même compter sur LeBron James. Alors que la pression sera forcément plus important pour le King, qui n’a jamais perdu au premier tour des playoffs, il est prêt à l’assumer.

« Ces épaules ont été construites pour une saison »