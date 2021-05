Basket

Basket - NBA : LeBron James ironise sur un transfert à Orlando !

Publié le 30 mai 2021 à 14h35 par K.V.

Orlando ? LeBron James ne peut plus voir la ville en peinture. Et s'il venait à y être transféré, le King prendrait une décision radicale !

Et si LeBron James venait à être transféré du côté du Magic d'Orlando ? Une chose est sûre, le principal concerné ne s'y voit pas. La faute aux derniers playoffs, disputés dans la bulle Disney, à Orlando donc, qui ont littéralement écœuré LeBron James. Impossible donc pour le King de s'imaginer jouer à Orlando. Du moins, c'est ce qu'il a déclaré ironiquement.

« Si jamais je suis transféré à Orlando, je prendrais ma retraite »