Basket

Basket - NBA : Anthony Davis sonne la révolte chez les Lakers !

Publié le 3 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Très mal embarqués dans leur série contre les Phoenix Suns, les Lakers de LeBron James sont menés 3-2 et n’ont donc plus le droit à l’erreur. Alors qu'Anthony Davis devrait être là pour le Game 6, il a clairement annoncé la couleur.

Les Lakers de LeBron James et Anthony Davis sont dos au mur dans leur série du 1er tour contre Phoenix. Menés 3-2 par les Suns, les Lakers abordent le Game 6 dans la nuit de jeudi à vendredi avec la pression du résultat. Une défaite, et ce sera des vacances prématurées pour les champions en titre. Bonne nouvelle pour l’équipe de LeBron James, les Lakers joueront à domicile, et pourront même compter sur le retour de blessure de leur star Anthony Davis. Après LeBron James, c'est au tour de l'intérieur d'envoyer un message à son équipe. Il s’est exprimé sur le match crucial qui les attend, et n’a pas hésité à mettre de la pression sur ses coéquipiers.

« Il faudra du cœur, de la passion, c’est tout »