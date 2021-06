Basket

Basket - NBA : Le message fort de LeBron James à ses coéquipiers !

Publié le 1 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

À l'approche d'un Game 5 très important entre les Los Angeles Lakers et les Phoenix Suns, LeBron James a tenu à envoyer un message à ses coéquipiers afin d'améliorer l'efficacité offensive de son équipe.

Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, les Los Angeles Lakers auront l’occasion de reprendre une nouvelle fois les devants dans leur série des playoffs contre les Phoenix Suns. Dimanche dernier, les hommes menés par Chris Paul ont égalisé (2-2) après leur victoire au Staples Center (100-92). Depuis le début des playoffs, les Lakers manquent cruellement d’efficacité offensive et cela se paye dans leurs résultats par moments. LeBron James a donc tenu à envoyer un message à ses coéquipiers à l’approche d’un Game 5 crucial entre les deux équipes.

« Parfois, il suffit simplement de mettre ses shoots »