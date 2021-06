Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s’enflamme pour l’un de ses coéquipiers !

Publié le 8 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Chez les Brooklyn Nets, Kevin Durant côtoie certains des meilleurs joueurs de la NBA comme James Harden ou Kyrie Irving. Néanmoins, l'ailier de 32 ans donne un nom totalement inattendu quand on lui demande quel coéquipier l'impressionne le plus.

Depuis qu’il a rejoint les Brooklyn Nets, on ne peut pas dire que Kevin Durant soit mal entouré. James Harden, Kyrie Irving, Blake Griffin, DeAndre Jordan… L’ailier de 32 ans côtoie certains des meilleurs joueurs de la NBA. Et cela se ressent dans les résultats de la franchise en playoffs, qui mène déjà 2-0 dans la confrontation contre les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokoúnmpo après avoir éliminé les Boston Celtics. Néanmoins, quand il s’agit de choisir le coéquipier qui l’impressionne le plus, KD donne une réponse totalement inattendue.

« Je me suis dis à l’époque, « Mais c’est qui ce gamin ? » »