Basket

Basket - NBA : Après le Game 2, Antetokoúnmpo veut un plan anti-Durant !

Publié le 8 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Pour le Game 2 contre les Milwaukee Bucks, les Brooklyn Nets ont pu compter sur un Kevin Durant en feu afin de décrocher une deuxième victoire (125-86). Pour les prochaines rencontres, Giánnis Antetokoúnmpo aimerait voir un plan intervenir pour empêcher l'ailier de 32 ans de poser son jeu.

Les Brooklyn Nets ont fait un départ flamboyant pour leur nouvelle série des playoffs contre les Milwaukee Bucks. Ce mardi, les hommes de Steve Nash se sont imposés pour la deuxième fois (125-86) en autant de rencontres. Et la franchise de New-York a pu compter sur un Kevin Durant inarrêtable. L’ailier de 32 ans a inscrit 32 points, délivré six passes décisives tout en prenant quatre rebonds. L’ancien des Golden State Warriors a fait mal aux Milwaukee Bucks et ce n’est pas Giánnis Antetokoúnmpo qui dira le contraire. Le MVP de la saison dernière aimerait d’ailleurs mettre en place un plan anti-Durant pour les prochains matchs entre les deux équipes.

« Il faudra peut-être mettre plus de monde sur sa route… (…) Il est l’un des meilleurs attaquants de la ligue »