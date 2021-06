Basket

Basket - NBA : Le message fort de Kevin Durant avant de retrouver Giannis Antetokounmpo !

Publié le 5 juin 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 5 juin 2021 à 18h40

Alors qu'ils se sont facilement imposés contre Boston lors du 1er tour, Kevin Durant et Brooklyn vont cette fois-ci avoir affaire à une tout autre équipe. Milwaukee et sa star Giannis Antetokounmpo, que Kevin Durant n’a pas hésité à encenser.

Vainqueurs de leur série contre Boston 4 à 1, Brooklyn et sa star Kevin Durant, s’apprêtent à affronter les Bucks de Milwaukee, dans une demi-finale de Conférence Est qui s’annonce passionnante. Un duel de stars et d’effectifs très bien fournis, qui commencera dans la nuit de samedi à dimanche avec le Game 1. Kevin Durant semble lui au top de sa forme, et s’est confié sur son duel avec Giannis Antetokounmpo.

« C’est toujours fun de se mettre au défi contre les meilleurs »