Basket - NBA : Le terrible aveu de Luka Dončić après son match raté !

Publié le 31 mai 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 31 mai 2021 à 17h39

Alors que les Mavericks menaient 2-0 face aux Clippers, les partenaires de Luka Doncic se sont fait égaliser dans ces playoffs et le meneur s'est exprimé après son match raté ce dimanche.

Alors que Dallas avait remporté les deux premiers matchs face aux Clippers avec un grand Luka Doncic, les Mavericks ont craqué ce dimanche en voyant leur adversaire revenir à égalité au tableau d'affichage. Une partie marquée par la contre performance du meneur de jeu croate notamment qui disputait le match 4 diminué, touché au cou et à l'épaule. Rien n'est plus sûr pour Dallas qui se déplace à Los Angeles pour conclure ce premier tour des playoffs...

Doncic très remonté contre lui-même en conférence de presse