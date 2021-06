Basket

Basket - NBA : La grande annonce de Klay Thompson pour son retour !

Publié le 6 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Klay Thompson n’a plus joué le moindre match de NBA depuis 2 ans. Se préparant à revenir avec les Warriors, il a fait le point sur ses ambitions.

Encore absent à cause d’une blessure cette saison, Klay Thompson a manqué aux Warriors. Alors qu’ils ont été éliminés dès les play-in, beaucoup se demandent si leur saison aurait pu être meilleure avec la présence de l’arrière sur les parquets. Présent dans le groupe lors des dernières semaines, Klay Thompson a paru très affecté par le fait de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers. Il devrait toutefois être de retour la saison prochaine aux côtés de Stephen Curry.

Il a raté deux saisons entières à cause des blessures