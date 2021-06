Basket

Basket - NBA : Le message d’Evan Fournier sur son avenir !

Publié le 2 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Étant éliminé des playoffs ce mercredi après la nouvelle défaite des Boston Celtics contre les Brooklyn Nets (123-109), Evan Fournier va pouvoir se concentrer sur son avenir. Néanmoins, l'arrière de 28 ans n'aurait pas encore la tête à cela.

Evan Fournier a vu son parcours en playoffs s’arrêter ce mercredi après la nouvelle défaite des Boston Celtics contre les Brooklyn Nets (123-109). Le Français va désormais pouvoir se concentrer sur les Jeux Olympiques qui attendent l’Equipe de France du 23 juillet au 8 août prochain. Mais l’arrière de 28 ans va également devoir gérer son avenir cet été. Evan Fournier fera partie des agents libres dès le 1er août. Néanmoins, le Français n'y pense pas encore.

« J’ai beaucoup de choses en tête, et ce n’est pas le bon moment pour en parler »