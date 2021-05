Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule d’Evan Fournier à propos de La Marseillaise !

Publié le 20 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que le débat du chant ou non de La Marseillaise lors des rencontres internationales a repris de plus belle avec le retour de Karim Benzema chez les Bleus, certaines personnalités sportives, comme Evan Fournier, n'y vont pas de main morte pour y répondre.

Le retour de Karim Benzema dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro aura créé de l’agitation dans le monde du sport. Énormément critiqué pour ne pas chanter l’hymne national français avant les rencontres internationales, l’attaquant du Real Madrid s’était déjà exprimé plus d’une fois sur le sujet. Mais malgré lui, le débat a repris de plus belle. Désormais, ce sont d’autres personnalités sportives qui se permettent d'y répondre, dont Evan Fournier qui n'y est pas allé de main morte.

« Si on a pas envie de chanter, on chante pas c'est tout »

Sur son compte Twitter , le joueur des Boston Celtics s'est lâché concernant le débat du chant ou non de la Marseillaise, poussant un énorme coup de gueule : « Les débats télévisés sur la Marseillaise ça me rend dingue sérieux. Bande de blaireaux. Si on a pas envie de chanter, on chante pas c'est tout. » Le message du basketteur de 28 ans a au moins le mérite d’être très clair. Et il n’a pas non plus fini d’agiter la toile.