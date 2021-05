Basket

Basket - NBA : Hall of Fame, hommage... L'émouvant discours de la femme de Kobe Bryant !

Publié le 16 mai 2021 à 9h35 par K.V.

Officiellement intronisé au Hall of Fame, Kobe Bryant a été présenté par Michael Jordan et par Vanessa Bryant, sa femme, qui lui a adressé un hommage des plus émouvants.

Près de 14 mois après qu'il ait tragiquement disparu dans un accident d'hélicoptère, à l'âge de 41 ans, Kobe Bryant a été intronisé au Hall of Fame ce samedi. Une cérémonie émouvante, marquée par la présence de Michael Jordan mais aussi et surtout par le discours touchant de sa veuve, Vanessa. Cette dernière a d'ailleurs tenu à remercier la légende des Bulls de Chicago de sa présence en lui adressant quelques mots : « Il t’admirait. Ça représente tellement pour nous. » Un hommage que Vanessa Bryant a par la suite débuté sur le ton de l'humour, avec une force indescriptible : « J’avais l’habitude de toujours éviter de faire l’éloge de mon mari en public parce que j’avais le sentiment qu’il recevait assez d’éloges de ses fans du monde entier et que quelqu’un devait le ramener à la réalité. En ce moment, je suis sûre qu’il est au ciel et qu’il se marre parce que je suis sur le point de le féliciter en public pour ses succès sur l’une des scènes les plus publiques. Je peux le voir maintenant, les bras croisés, avec un énorme sourire en disant : "C’est quoi cette connerie ?". »

« Félicitations, chéri. Tu es au Hall of Fame maintenant. Je suis tellement fière de toi. Je t’aime pour toujours et à jamais. »