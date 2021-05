Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour le nouveau record de Russell Westbrook !

Publié le 11 mai 2021 à 9h35 par Th.B.

Grâce à sa performance de lundi soir, Russell Westbrook est devenu le joueur ayant aligné le plus de triple-doubles de l’histoire de la NBA. De quoi permettre à LeBron James d’adresser un message à son ami.

Dans la nuit de lundi à mardi, Russell Westbrook est un peu plus rentré dans l’histoire de la NBA. En effet, le meneur de jeu des Washington Wizards est parvenu à inscrire 28 points pour 21 passes décisives et 13 rebonds lors de la défaite de sa franchise face aux Atlanta Hawks. Mais l’essentiel était ailleurs pour celui qui est surnommé Brodie . En effet, grâce à ce nouveau triple-doubles, Westbrook a dépassé la légende Oscar Robertson et ses 181 triple-doubles. À présent, Russell Westbrook en compte 182. Et LeBron James n’a pas manqué de féliciter son ami.

« C’est un exploit incroyable »

Pour l’occasion, les Washington Wizards ont publié sur leur compte Twitter officiel des vidéos de félicitations envers l’accomplissement de Russell Westbrook de certains joueurs de la NBA et de légendes du jeu comme Magic Johnson notamment. LeBron James a pris part à cette vidéo en se filmant face cam dans sa voiture et en transmettant le message suivant. « Je t’aime man. C’est un exploit incroyable. Quelqu’un devait le faire, et pourquoi pas toi ? C’est impressionnant frère, impressionnant ». a confié LeBron James, qui a pour sa part inscrit 99 triple-doubles.