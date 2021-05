Basket

Basket - NBA : Covid-19, vaccin… Cette énorme révélation sur LeBron James !

Publié le 4 mai 2021 à 11h35 par Th.B. mis à jour le 4 mai 2021 à 11h40

Contrairement à la quasi-totalité de la franchise des Los Angeles Lakers, LeBron James n’a pas été vacciné contre le Covid-19 à en croire son coéquipier Dennis Schröder.

Se montrant très engagé envers plusieurs combats sociaux et raciaux au fil de l’année, LeBron James aurait pris une surprenante décision en ce qui concerne la pandémie du Covid-19. Alors que la plupart de ses coéquipiers des Los Angeles Lakers sont passés par la case vaccin dans l’optique de ne plus être mis de côté pour la fin de la saison en raison de contraction du coronavirus, LeBron James et Dennis Schröder ont tous deux décidé de ne pas se faire vacciner selon ce dernier. Un choix qui n’a pas porté ses fruits pour Schröder puisqu’il a été touché par le Covid-19. LeBron James connaîtra-t-il le même sort ?

« Il n’y a que LeBron et moi qui ne sommes pas vaccinés »