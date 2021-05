Basket

Basket - NBA : Quand Kevin Durant est encensé par… Giannis Antetokounmpo !

Publié le 4 mai 2021 à 9h35 par Th.B.

Perçu comme un génie offensif, Kevin Durant a reçu les louanges de son bourreau d’un soir Giannis Antetokounmpo dans la foulée de la victoire des Milwaukee Bucks sur ses Brooklyn Nets.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets, deux concurrents au titre de champion NBA, se sont frottés l’un à l’autre. Dans ce duel de titans qui ont d’ailleurs vu s’affronter Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant, le match a tourné en la faveur de Milwaukee (117-114) grâce à un Greek Freak des grands soirs avec un bilan de 49 points, 8 rebonds, 4 passes décisives et une interception lorsque que celui qui est surnommé KD lui a tenu tête avec ses 40 points notamment. Alors forcément, dans la foulée de la rencontre, Giannis Antetokounmpo a été invité à se livrer sur le match dans le match avec le franchise player des Brooklyn Nets. Le Grec a coupé court à la discussion en choisissant d’encenser Durant.

« Kevin Durant est le meilleur joueur que j’ai vu de ma vie »