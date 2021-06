Basket

Basket - NBA : Les conseils d'Evan Fournier pour contrer les Nets !

Publié le 6 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Eliminé par les Nets avec les Celtics, Evan Fournier est désormais réduit à un rôle d’observateur jusqu’à la fin de la saison. Il en a profité pour donner des conseils pour battre Brooklyn.

La série entre les Nets et les Bucks lors des demi-finales de Conférence fait office d’énorme choc entre le 2e et le 3e de la Conférence Est cette saison. Lors du premier match, Brooklyn s’est facilement imposé et a donc pris l'avantage sur la bande à Giannis Antetokounmpo. Balayé par les attaques des Nets, les joueurs de Milwaukee vont devoir rapidement trouver une solution pour pouvoir exister.

Evan Fournier a subi la loi des Nets