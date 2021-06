Basket

Basket - NBA : Les confidences d’Anthony Davis sur sa future préparation !

Publié le 8 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Régulièrement blessé, Anthony Davis n’a pas pu réellement aider son équipe à conquérir un second titre d’affilée. Mais l’intérieur compte bien travailler cet été, pour revenir encore plus fort.

Alors qu’ils étaient champions en titre, les Lakers se sont fait sortir dès le premier tour des play-offs par les Suns. Une reconstruction de l’effectif pourrait donc avoir lieu, afin de mieux entourer Anthony Davis et LeBron James, les deux stars de l’équipe. Mais, avant de connaître ce que fera la franchise californienne, The Brow a détaillé ses plans pour cet été. Régulièrement blessé cette saison, il compte revenir encore plus fort.

« Il faudra se baser sur l’effectif qu’on aura »