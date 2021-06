Basket

Basket - NBA : LeBron James reçoit un énorme appel du pied pour son avenir !

Publié le 6 juin 2021 à 13h35 par T.M.

Si LeBron James n’a pas forcément envie de raccrocher, il n’est pas dit qu’il termine sa carrière aux Lakers. Et une franchise lui a d’ailleurs ouvert la porte.

Pour la première fois de sa carrière, LeBron James a perdu au premier tours des playoffs. Champions en titre, les Lakers ont chuté face aux Suns de Devin Booker et Chris Paul. La franchise de Los Angeles en a donc terminé avec sa saison et cet échec pourrait avoir certaines répercussions sur le King. Alors que LeBron James s’est vu conseiller par certains de prendre sa retraite, d’autres aimeraient bien l’attirer dans leur franchise. C’est notamment le cas de Pat Riley au Miami Heat qui ne dit pas non à un retour.

« Je lui laisserais les clés du camion sous le paillasson… »