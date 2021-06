Basket

Basket - NBA : Pour cet ancien joueur, Kevin Durant peut être le GOAT si...

Publié le 9 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

La liste des potentiels GOAT de la NBA est déjà très longue et le débat fait rage lorsqu'il s'agit d'en désigner un. Mais pour Jay Williams, Kevin Durant pourrait également bientôt prétendre à ce titre.

Lorsqu’il s’agit de désigner le GOAT en NBA, le débat fait rage. La ligue américaine a connu de nombreux très grands joueurs à travers les années. Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal... La liste est longue et quelques autres pourraient s’y ajouter selon certains. D’après Jay Williams, Kevin Durant pourrait bientôt avoir sa place dans la discussion. Cela ne dépendrait que du parcours des Brooklyn Nets lors de ces playoffs.

« Il est le meilleur scoreur et la meilleure arme offensive dans ce sport qu’est le basket »