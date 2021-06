Basket

Basket - NBA : La surprise de Gobert après son titre de meilleur défenseur !

Publié le 12 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Élu défenseur de l'année en NBA en pleine série des playoffs contre les Los Angeles Clippers, Rudy Gobert n'a pas caché sa joie de ce nouveau titre. Néanmoins, le Français s'est dit surpris de ne pas faire l'unanimité auprès des votants.

Le Jazz aura à coeur de continuer sur sa lancée pour le Game 3 de sa série des playoffs contre les Los Angeles Clippers dans la nuit de ce samedi à ce dimanche. Depuis le début de la saison, la franchise de Salt Lake City est dans une forme étincelante et l’un des hommes forts de cette équipe se nomme Rudy Gobert. Le Français a un impact significatif sur les résultats du Jazz, à un tel point qu’il a été élu meilleur défenseur de l’année pour la troisième fois de sa carrière. Le pivot de 28 ans confirme son statut de pilier en NBA. Néanmoins, malgré ses statistiques, l'international tricolore n’a pas fait l’unanimité lors des votes et cela n’a pas manqué de le surprendre.

« J'étais même surpris que ce ne soit pas unanime »