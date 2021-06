Basket

Basket - NBA : Luka Doncic reçoit un vibrant hommage de... Paul George !

Publié le 7 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Les Los Angeles Clippers se sont finalement qualifiés contre les Dallas Mavericks pour la suite des playoffs après une dernière victoire ce dimanche (126-111). Néanmoins, l'homme fort de la série restera Luka Doncic, et Paul George a tenu à souligner l'avenir qu'attend le Slovène.

Après avoir connu de grandes difficultés au début des playoffs, les Los Angeles Clippers ont finalement réussi à remonter la pente. Ce dimanche, au terme d’une confrontation ultime face aux Dallas Mavericks, ce sont les joueurs de Tyronn Lue qui se sont qualifiés pour la suite de la compétition (126-111). Néanmoins, l’homme fort de cette série restera Luka Doncic. Avec 35.7 points, 10.3 passes et 7.9 rebonds de moyenne face aux Clippers, le Slovène a presque toujours su mettre à mal la défense adverse. Ses performances auront eu le don d’impressionner le monde de la NBA, dont Paul George.

« Il a un futur brillant, très brillant, devant lui »