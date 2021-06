Basket

Basket - NBA : Kyrie Irving s’enflamme pour Kevin Durant !

Publié le 10 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Après avoir galéré avec les blessures, Kevin Durant est de retour à son meilleur niveau. Et Kyrie Irving, son coéquipier, ne peut que reconnaître le talent du joueur de 32 ans.

Avec un avantage de deux victoires, les Nets sont bien engagés dans cette demi-finale de conférence Est contre les Bucks. Et sans James Harden, blessé, c’est Kevin Durant qui récupère le flambeau de leader. L’ancien joueur des Warriors a rappelé à tout le monde le talent qu’il avait. Face à un Giannis Antetokounmpo impuissant, KD a planté 61 points en deux rencontres. Des statistiques affolantes auxquelles s’ajoutent une influence sur le jeu primordiale en l’absence de James Harden.

«Peu importe où vous le placez dans le classement des meilleurs joueurs de tous les temps...»