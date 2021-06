Basket

Basket - NBA : Antetokoúnmpo donne rendez-vous à Kevin Durant pour le Game 6 !

Publié le 16 juin 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 16 juin 2021 à 17h39

Lors du Game 5 entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks, Kevin Durant a impressionné le monde du basket par sa performance de haut vol. Ainsi, pour le prochain match, Giánnis Antetokoúnmpo a donné rendez-vous à l'ailier de 32 ans

Afin de reprendre l’avantage dans la série des playoffs entre les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks, Kevin Durant a sorti le grand jeu en l’absence de Kyrie Irving et de James Harden. En effet, l’ailier de 32 ans s’est totalement enflammé et le joueur est très vite devenu injouable (49 points, 17 rebonds, 10 passes décisives). L’ancien des Golden State Warriors a impressionné le monde du basket. Mais au sein des Milwaukee Bucks, on essaye de trouver une solution pour que Kevin Durant ne réitère pas un deuxième match de cette classe. Et elle pourrait venir de sa star.

« J’adorerais défendre sur lui au Game 6 et si le coach veut que je le fasse, je suis prêt »