Basket - NBA : Le constat alarmant de Rudy Gobert après la nouvelle défaite du Jazz !

Publié le 15 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Défait par les Los Angeles Clippers ce mardi (118-104), le Utah Jazz n'a rien pu faire, tant offensivement que défensivement. Après la rencontre, Rudy Gobert a dressé un constat alarmant, invitant ses coéquipiers à être plus efficace en attaque afin que la défense suive.

Ce mardi, le Utah Jazz n’a rien pu faire contre les Los Angeles Clippers. Totalement dépassés, que ce soit en défense ou en attaque, les hommes de Quin Snyder n’ont pas trouvé les solutions pour stopper Kawhi Leonard (31 points, 7 rebonds, 3 passes décisives) et Paul George (31 points, 9 rebonds, 4 passes décisives). Par conséquent, la franchise de Rudy Gobert s’est inclinée (118-104), permettant aux Clippers de revenir au score dans leur série des playoffs (2-2). Afin de remobiliser ses coéquipiers, le Français a d’ailleurs établi un constat alarmant.

« Quand on joue comme il faut en attaque, on joue mieux défensivement »