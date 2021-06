Basket

Basket - NBA : Le message fort de ce coéquipier de Damian Lillard sur son avenir !

Publié le 15 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Suite à l'élimination des Portland Trail Blazers dès le premier tour des playoffs, Damian Lillard n'a pas mâché ses mots quant aux performances de sa franchise. Cette colère a donné naissance à certaines rumeurs concernant son avenir. Néanmoins, au sein de l'effectif des Blazers, on est certain que Damian Lillard restera.

Il pensait que cette année allait être la bonne mais au final, Damian Lillard a une nouvelle fois été frustré. Les Portland Trail Blazers ont encore été éliminés dès le premier tour des playoffs par les Denver Nuggets, mettant fin aux espoirs de titre pour le meneur de jeu de 30 ans cette saison. Dame n’a d’ailleurs pas mâché ses mots au moment de parler de l’élimination de son équipe, critiquant le manque de qualité dans les performances de la franchise. De là, certaines rumeurs ont découlé quant à son avenir. Néanmoins, au sein de l’effectif des Portland Trail Blazers, on est certain que Damian Lillard restera. Après CJ McCollum, c’est Enes Kanter qui a affirmé que le meneur de jeu ne changera pas d’équipe.

« Il est vraiment un des joueurs les plus loyaux et peut-être même le plus loyal de la ligue »