Basket

Basket - NBA : Antetokoúnmpo s’enflamme pour un coéquipier !

Publié le 14 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Les Milwaukee Bucks ont signé une deuxième victoire contre les Brooklyn Nets ce dimanche (107-96), synonyme d'égalisation dans leur série des playoffs (2-2). Si Giánnis Antetokoúnmpo a été auteur d'une grande performance, ce dernier a tenu à féliciter PJ Tucker pour le travail effectué afin de freiner Kevin Durant.

Ce dimanche, les Milwaukee Bucks ont réussi à égaliser contre les Brooklyn Nets dans leur série des playoffs après une nouvelle victoire sur leur parquet (107-96). La franchise de New-York n’a rien pu faire face aux attaques de Giánnis Antetokoúnmpo (34 points, 12 rebonds, 3 passes décisives) et de celles de ses coéquipiers. Néanmoins, la star des Milwaukee Bucks est conscient que ce succès est surtout dû à la stratégie mise en place pour essayer de freiner Kevin Durant. C’est pourquoi le joueur de 26 ans a tenu à féliciter l’un de ses coéquipiers pour le travail effectué sur l’ailier des Brooklyn Nets.

« Il est vocal. C’est un leader. Il nous pousse à nous surpasser »