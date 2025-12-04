Giannis Antetokounmpo est l’une des figures fortes de la NBA qui ne nécessite aucune présentation. Double MVP de la saison régulière et champion en 2021, The Greek Freak va fêter son 31ème anniversaire ce samedi. Un tournant dans sa carrière avec un potentiel transfert dans les prochaines semaines… avec Victor Wembanyama aux San Antonio Spurs ?
Le temps d’une saison, Victor Wembanyama a été le partenaire de Chris Paul dans le vestiaire des Spurs. Il se pourrait que dans les prochains mois, un autre All-Star confirmé vienne lui prêter main-forte dans sa quête du trophée Larry O’Brien à San Antonio. Et pas n’importe lequel. Après 13 ans passés chez les Milwaukee Bucks, le MVP des saisons régulières 2018-2019 ainsi que 2019-2020 serait susceptible de tourner la page.
Antetokounmpo parle avec les Bucks afin de «déterminer s'il vaut mieux pour lui rester ou partir ailleurs»
Le journaliste d’ESPN Shams Charania a d’ailleurs révélé pour Sports Center des conversations entre le front office de la franchise du Wisconsin et son franchise player afin de statuer sur leur collaboration entamée en 2013. « Antetokounmpo et son agent Alex Saratsis ont entamé des discussions avec les Milwaukee Bucks au sujet de l'avenir du double MVP de la NBA, afin de déterminer s'il vaut mieux pour lui rester ou partir ailleurs. Une décision devrait être prise dans les prochaines semaines ».
En cas de départ, un mariage avec Wembanyama chez les Spurs ?
Quelle destination donc pour Giannis Antetokounmpo, champion NBA avec les Bucks en 2021? Les San Antonio Spurs semblent être la franchise la mieux armée pour à la fois satisfaire Milwaukee et The Greek Freak d’après Bleacher Report. En plus des multiples premiers tours de draft, les dirigeants Texans pourraient convaincre leurs homologues avec des joueurs tels que Stephon Castle, Devin Vassell ou encore Dylan Harper comme soulignés par Trashtalk qui évoque entre autres Harrison Barnes, Keldon Johnson, Kelly Olynyk et De’Aaron Fox en compléments. Du point de vue de Giannis Antetokounmpo, la compétitivité démontrée par l’équipe de Mitch Johnson dans la conférence Ouest avec et sans Victor Wembanyama depuis le début de la saison régulière est attrayante. Le mariage parfait ?