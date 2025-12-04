Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Giannis Antetokounmpo est l’une des figures fortes de la NBA qui ne nécessite aucune présentation. Double MVP de la saison régulière et champion en 2021, The Greek Freak va fêter son 31ème anniversaire ce samedi. Un tournant dans sa carrière avec un potentiel transfert dans les prochaines semaines… avec Victor Wembanyama aux San Antonio Spurs ?

Le temps d’une saison, Victor Wembanyama a été le partenaire de Chris Paul dans le vestiaire des Spurs. Il se pourrait que dans les prochains mois, un autre All-Star confirmé vienne lui prêter main-forte dans sa quête du trophée Larry O’Brien à San Antonio. Et pas n’importe lequel. Après 13 ans passés chez les Milwaukee Bucks, le MVP des saisons régulières 2018-2019 ainsi que 2019-2020 serait susceptible de tourner la page.

Antetokounmpo parle avec les Bucks afin de «déterminer s'il vaut mieux pour lui rester ou partir ailleurs» Le journaliste d’ESPN Shams Charania a d’ailleurs révélé pour Sports Center des conversations entre le front office de la franchise du Wisconsin et son franchise player afin de statuer sur leur collaboration entamée en 2013. « Antetokounmpo et son agent Alex Saratsis ont entamé des discussions avec les Milwaukee Bucks au sujet de l'avenir du double MVP de la NBA, afin de déterminer s'il vaut mieux pour lui rester ou partir ailleurs. Une décision devrait être prise dans les prochaines semaines ».