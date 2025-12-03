NBA : Victor Wembanyama avec LeBron James, c'est confirmé !

Il avait débuté la saison NBA sur les chapeaux de roue avec cinq victoires d’affilées, du jamais vu dans l’histoire des Spurs. Mais une blessure au mollet a coupé Victor Wembanyama dans son élan. Sur le carreau depuis plusieurs semaines, « Wemby » pourrait signer un retour fracassant face à LeBron James la semaine prochaine.
Depuis le 15 novembre dernier et la deuxième défaite de suite face aux Golden State Warriors, Victor Wembanyama est aux abonnés absents. La faute à une douleur à un mollet qui l’empêche de se joindre à ses coéquipiers sur les parquets de NBA. Déjà privé de « Wemby » pendant la seconde partie de la saison dernière pour une thrombose veineuse à l’épaule, le staff technique des San Antonio Spurs n’a voulu prendre aucun risque en relançant prématurément le franchise player de l’équipe texane.
Wembanyama va retrouver les parquets… face à LeBron James et ses Lakers ?
Toutefois, après près de trois semaines d’inactivité, le retour de Victor Wembanyama se précise. Un envoyé spécial de L’Équipe basé à San Antonio a confié lundi que la reprise de la compétition pour le numéro un de la draft 2023 devrait avoir lieu le 10 décembre prochain à l’occasion du quart de finale de la NBA Cup entre les Spurs et les Los Angeles Lakers de l’icône LeBron James.
Wembanyama «en progrès» selon son coach avant son retour
Dans la nuit de mardi à mercredi, les San Antonio Spurs ont pris le meilleur sur les Memphis Grizzlies (126-119) une nouvelle fois sans Victor Wembanyama et Stephon Castle, pour sa part blessé à la hanche. En conférence de presse après la victoire des Texans, le coach Mitch Johnson a laissé le suspense planer concernant le retour aux affaires de la star du basket français. « Victor Wembanyama et Stephon Castle ? Ils sont en progrès. Ils veulent voyager avec nous, ils veulent être avec l’équipe. Et évidemment, ils aimeraient être sur le terrain. Mais parfois, on doit les protéger d’eux-mêmes, et faire ce qu’on estime être le mieux pour eux et pour l’équipe ». Reste à savoir si la prédiction du journaliste de L’Équipe pour la présence de Wembanyama afin d’affronter LeBron James et ses Lakers se réalisera.