NBA : Victor Wembanyama avec LeBron James, c'est confirmé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il avait débuté la saison NBA sur les chapeaux de roue avec cinq victoires d’affilées, du jamais vu dans l’histoire des Spurs. Mais une blessure au mollet a coupé Victor Wembanyama dans son élan. Sur le carreau depuis plusieurs semaines, « Wemby » pourrait signer un retour fracassant face à LeBron James la semaine prochaine.

Depuis le 15 novembre dernier et la deuxième défaite de suite face aux Golden State Warriors, Victor Wembanyama est aux abonnés absents. La faute à une douleur à un mollet qui l’empêche de se joindre à ses coéquipiers sur les parquets de NBA. Déjà privé de « Wemby » pendant la seconde partie de la saison dernière pour une thrombose veineuse à l’épaule, le staff technique des San Antonio Spurs n’a voulu prendre aucun risque en relançant prématurément le franchise player de l’équipe texane.

Wembanyama va retrouver les parquets… face à LeBron James et ses Lakers ? Toutefois, après près de trois semaines d’inactivité, le retour de Victor Wembanyama se précise. Un envoyé spécial de L’Équipe basé à San Antonio a confié lundi que la reprise de la compétition pour le numéro un de la draft 2023 devrait avoir lieu le 10 décembre prochain à l’occasion du quart de finale de la NBA Cup entre les Spurs et les Los Angeles Lakers de l’icône LeBron James.