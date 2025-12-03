NBA - Wembanyama : Le transfert parfait annoncé ?

Pierrick Levallet

Les San Antonio Spurs ne cachent plus leurs intentions avec Victor Wembanyama. La franchise texane veut se garantir un avenir radieux en NBA en construisant autour du Français. Les dirigeants souhaiteraient ainsi entourer au mieux le phénomène de 21 ans. Dans cette optique, les Spurs pourraient offrir une nouvelle solution prometteuse à Mitch Johnson : Tounde Yessoufou.

«Ses atouts physiques et son état d’esprit définissent un plancher élevé» « Les équipes NBA adoreront sa puissance, son explosivité et son activité, utiles pour marquer facilement, défendre et multiplier les actions d’énergie. Il n’a pas encore bien tiré de l’extérieur et ses premières tentatives de création montrent un manque de polissage. Ses atouts physiques et son état d’esprit définissent un plancher élevé » a ainsi confié le journaliste Jonathan Wasserman dans des propos rapportés par Parlons Basket.