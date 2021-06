Athlétisme

Athlétisme : La grosse annonce de Renaud Lavillenie avant les JO !

Publié le 17 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Avant de disputer les JO, certains athlètes français espèrent être désignés en tant que porte-drapeau. Cette année, un homme et une femme seront choisis. Et Renaud Lavillenie espère être l’heureux élu.

A chaque été de Jeux Olympiques, le débat du porte-drapeau prend beaucoup de place. Teddy Riner en 2016, Laura Flessel en 2012, Tony Estanguet en 2008, tous ont eu la chance de porter cette responsabilité. Pour cette année, les athlètes français choisiront un homme et une femme pour endosser ce rôle. Et parmi les candidats, on retrouve Renaud Lavillenie, champion olympique de saut à la perche en 2012 à Londres.

« Ce serait la cerise sur le gâteau »