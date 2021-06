Tennis

Tennis : L’excitation de Roger Federer avant Wimbledon !

Publié le 24 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Vainqueur huit fois à Wimbledon, Roger Federer est encore un des favoris au titre cette année à 39 ans. En manque de rythme et de matchs sur ces dernières semaines, le Suisse espère briller chez lui, sur gazon, et s’est montré impatient de commencer son aventure londonienne.

Roger Federer sera une nouvelle fois de la partie à Wimbledon cette année, et ne compte pas y faire de la figuration. Le Suisse s’est préservé pour ce tournoi, avec notamment son abandon à Roland-Garros en huitième de finale pour ne pas se cramer physiquement. Alors qu’il revient de longs mois sans jouer, Roger Federer, 39 ans, n’a pas non plus rassuré ses fans sur gazon. Battu rapidement à Halle, le Suisse n’arrive pas à Wimbledon avec la plus grande confiance, mais s’est dit excité de pouvoir jouer à nouveau sur le gazon londonien.

« C’est l’heure de Wimbledon et je suis tellement excité »