Tennis

Tennis : Le message fort de cette légende sur Roger Federer !

Publié le 23 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Après s’être retiré à Roland-Garros pour des problèmes physiques, Roger Federer se prépare maintenant pour Wimbledon. Un tournoi qui lui réussit plutôt bien, sur une surface qu’il adore. Mats Wilander, légende du tennis, s’est exprimé sur le Grand Chelem londonien du Suisse, et n’est pas inquiet.

Alors qu’il essaye de revenir à son meilleur niveau, Roger Federer se prépare pour son tournoi du Grand Chelem, Wimbledon. Le Suisse s’est préparé cette saison pour ce moment, et a même décidé d’abandonner à Roland-Garros pour se préserver physiquement. Un objectif clair donc pour Roger Federer, qui même à 39 ans reste un des favoris sur gazon. Le tennisman suisse vient à Londres pour remporter un nouveau tournoi du Grand Chelem. Si le parcours s’annonce long et ardu, Mats Wilander, légende du tennis, croit en les chances de Roger Federer.

« Federer est un spécialiste, il n’y a donc pas trop de risques le concernant »