Tennis

Tennis : Les raisons de la venue de Novak Djokovic à Majorque !

Publié le 23 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Après avoir remporté pour la deuxième fois de sa carrière Roland-Garros, Novak Djokovic n’a pas pris part comme tout le monde aux tournois de simples sur gazon. Pour se préparer mentalement à Wimbledon, le Serbe à préféré se détendre et décompresser à Majorque.

Présent en Espagne, à Majorque, Novak Djokovic participe seulement au tournoi en double. Après avoir gagné son 19ème tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros, le Serbe ne prépare pas Wimbledon comme tous ses concurrents qui jouent les tournois classiques en simple. Novak Djokovic semble surtout vouloir décompresser physiquement et mentalement avant d’attaquer une période très intense, qui lui demandera beaucoup d’énergie. Le numéro un mondial s’est expliqué sur les raisons de ce choix, qui paraît plutôt logique.

« Pouvoir prendre du bon temps notamment avec mes proches, ma famille, mon fils »