Tennis

Tennis : Djokovic, Grand Chelem doré... Le message fort de cet ancien joueur !

Publié le 21 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que Wimbledon approche, Novak Djokovic a fait le plein de confiance après son sacre à Roland-Garros, son deuxième titre du Grand Chelem cette année après l'Open d'Australie. Au vu de la forme du Serbe, certains le voient capable de réaliser le Grand Chelem doré en 2021.

Après l’Open d’Australie en février dernier, Novak Djokovic a remporté son deuxième Grand Chelem de l’année après son sacre à Roland-Garros au mois de juin. Il ne manque donc au Serbe que deux trophées et une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo pour avoir raflé tous les grands titres possibles de l’année 2021 et réaliser le Grand Chelem doré. À ce jour, seule Steffi Graf, en 1988, a réussi cet exploit dans l'histoire du tennis. Mais au vu de la forme du numéro un mondial actuel, certains anciens joueurs le voient capable d’être le deuxième nom sur cette liste très restreinte.

« Je pense qu’il a les cartes pour tenter le fameux Grand Chelem en or »