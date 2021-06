Tennis

Tennis : Ce témoignage lourd de sens sur Djokovic !

Publié le 20 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir remporté Roland-Garros dernièrement, Novak Djokovic se prépare pour Wimbledon avec la possibilité d’écrire son nom dans la légende, en remportant un 20ème tournoi du Grand Chelem. Jurgen Melzer, ancien top dix mondial, s’est exprimé sur ce qui fait du Serbe, un des plus grands champions du tennis.

Novak Djokovic arrive en pleine confiance à Wimbledon, après avoir remporté Roland-Garros pour la deuxième fois de sa carrière. Le Serbe sûr de sa force, fait figure de favori pour gagner le Grand Chelem londonien. Après avoir montré une force mentale phénoménale à Paris, Novak Djokovic essayera de remporter son vingtième Grand Chelem à Wimbledon pour égaler ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer, et rentrer encore un peu plus dans la légende du tennis. Jurgen Melzer, ex-joueur figurant dans le top 10 mondial, s’est exprimé sur le cas de Novak Djokovic et n’a pas caché son admiration.

« Il doit toujours avoir une vraie discipline pour maitriser ses émotions »