Tennis

Tennis : Novak Djokovic annonce la couleur pour Wimbledon et les JO !

Publié le 19 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir remporté Roland-Garros, Novak Djokovic vise un vingtième Grand Chelem à Wimbledon. Le Serbe va débarquer à Londres dans le statut de favori, et s’est exprimé sur sa préparation pour les échéances à venir.

Novak Djokovic semble au meilleur de sa forme à 34 ans, et vient de remporter Roland-Garros après l’Open d’Australie. Le Serbe peut dès cette année marquer encore plus l’histoire de son sport, en devenant le recordman de tournois du Grand Chelem gagnés. Un objectif de taille pour Novak Djokovic qui sera cette année, présent à Wimbledon ainsi qu’aux JO, à l’inverse de Rafael Nadal. À l’aube de remporter son vingtième Grand Chelem, Novak Djokovic s’est exprimé sur sa préparation.

« Je suis content de la façon dont je récupère »