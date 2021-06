Tennis

Tennis : Les confidences d’Andy Murray sur le cas Roger Federer !

Publié le 18 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors qu’il s’est fait sortir prématurément du tournoi de Halle, Roger Federer n’entame pas au mieux sa saison sur gazon et sa préparation pour Wimbledon. Andy Murray, ancien numéro un mondial, s’est exprimé sur la situation du Suisse.

Roger Federer n’affiche pas une confiance maximale avant d’arriver à Wimbledon. Le Suisse s’est incliné en huitièmes de finale à Halle, pour son premier tournoi sur gazon, une surface qu’il affectionne particulièrement. Entre les problèmes physiques et le manque de rythme, Roger Federer connait un retour à la compétition difficile depuis Roland-Garros. À 39 ans, le tennisman suisse, a forcément du mal à tenir la cadence et à maintenir un niveau d’intensité durant tout un tournoi. Andy Murray, ex-numéro un mondial, connait bien cette situation puisque lui aussi essaye de revenir à son meilleur niveau. Un processus très compliqué pour le Britannique, qui s’est exprimé sur le cas Roger Federer.

« Mais je suis sûr qu’il travaillera pour retrouver son meilleur niveau »