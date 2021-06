Tennis

Tennis : Federer, retraite... Les aveux d’Andy Murray !

Publié le 16 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Défait par Félix Auger-Aliassime ce mercredi, Roger Federer voit une nouvelle fois les questions sur son avenir redevenir d'actualité. Mais Andy Murray espère que le Suisse jouera le plus longtemps possible.

Ce mercredi, un coup de tonnerre a retenti au tournoi de Halle. Annoncé comme l’un des grands favoris, Roger Federer s’est finalement incliné dès les huitièmes de finale contre Félix Auger-Aliassime (4-6, 6-3, 6-2). Alors que le Suisse comptait sur cette compétition pour se préparer au mieux à Wimbledon, il a finalement été éliminé dès son deuxième match sur gazon. Par conséquent, les questions de la retraite du joueur de 39 ans sont redevenues d’actualité. Et selon Andy Murray, c’est bien dommage.

« J'espère qu'il continuera à jouer aussi longtemps qu'il le pourra »