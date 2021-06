Omnisport

Yannick Agnel : «Avec la ‘Maison des Champions’, on va aider des sportifs à réaliser leurs rêves»

26 juin 2021

A l’initiative de Century 21, la « Maison des Champions » va permettre à 8 talents du sport français d’être accompagné dans leur quête olympique, avec les Jeux de Paris 2024 en ligne de mire. Parrain de cette superbe initiative, Yannick Agnel se réjouit de pouvoir transmettre et apporter son expérience.

Parrain de la « Maison des Champions », c’est un joli cadeau que vous fait Century 21. Prêt à relever le défi ?

Il est très important, en tant que sportif de haut-niveau, de transmettre, de passer le flambeau. C’est quelque chose de commun à beaucoup d’athlètes. Et dès le départ, avec Marie-Jo (Pérec), nous avons eu ce désir de transmission. Humblement, j’espère pouvoir délivrer quelques conseils à ces athlètes, confirmés ou en devenir. Parce que c’est souvent ce qui peut faire la différence, notamment dans les grands rendez-vous.



Est-ce que quelqu’un a pu jouer ce rôle, dans votre carrière ? Une personne, une rencontre qui vous a permis de franchir un cap ou d’influencer votre parcours ?

C’est arrivée, oui, bien sûr. Je pense notamment à une personne, qui m’a beaucoup apporté à des moments très compliqués pour moi. C’est Yannick Noah. Au téléphone, à plusieurs reprises, il a su faire parler sa magie – parce que c’est vraiment quelqu’un de magique. Il l’a fait pour moi mais également, de nombreuses fois, dans d’autres sports que le sien. Grâce à lui, et à d’autres personnes, je sais l’importance de ce mentorat. Je sais que ça peut vraiment faire la différence. Autant dans la manière de faire grandir un athlète que pour apporter des billets et faire grandir l’homme ou la femme. C’est aussi ça, la vision du projet, de cette « Maison des Champions ». Penser au sport, à la performance. Et à tout ce qu’il y a autour.



Car un sportif, ce n’est pas uniquement une carrière faite de performances. Il y a un tas de choses à gérer, autour. Et de plus en plus nombreuses…

Totalement. Un sportif de haut-niveau se doit d’être exemplaire, sur tous les points. Dans sa discipline, en effet. Mais on lui demande aussi de savoir gérer sa communication digitale, de savoir gérer sa relation aux médias, de pouvoir gérer un patrimoine… Tout ça, en plus de l’aspect sportif. C’est un job à part entière et si on n’est pas prêt, si on n’est pas conscient de tout ce qu’il y a autour, ça peut devenir compliquer à gérer. Moi qui aie pu être très bien entouré et conseillé, par ma famille, mes proches, mes amis, je le mesure. Et être accompagné par des personnes qui ont vécu cela, qui ont l’expérience, ça peut – je pense – éviter des écueils.

