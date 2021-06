Basket

Basket : Evan Fournier fait un point avant les JO !

Publié le 24 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Avant de se rendre au Japon pour les Jeux Olympiques, Evan Fournier a fait un point de son état de forme en pointant du doigt sa difficulté à se remettre de la Covid.

Nouveau joueur des Celtics depuis mars dernier, Evan Fournier est en pleine préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Depuis l’élimination des siens contre les Nets, le joueur français a pu entamer sa phase de récupération pour arriver en forme au Japon. Car après avoir été un acteur majeur de la troisième place obtenue lors de la dernière Coupe du Monde, Evan Fournier débarque aux JO pour faire mieux.

« Ce n'était vraiment pas facile à vivre »