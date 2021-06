Basket

Basket - NBA : Le message fort de Paul George après la défaite contre Phoenix !

Publié le 21 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Dans le premier match de la finale de la Conférence Ouest, Phoenix s'est imposé contre les Clippers (120-114). Pour la star de Los Angeles Paul George, il n'y a pas encore de quoi s'inquiéter.

Devin Booker a donné le ton. Lors du premier match de la finale de la Conférence Ouest, l'arrière de Phoenix a sorti un triple-double, avec 40 points, 13 rebonds et 11 passes. Dans une rencontre très disputée, Los Angeles a finalement craqué. Les deux équipes avaient des absents de taille, puisque Chris Paul est blessé du côté des Suns , tout comme Kawhi Leonard chez les Clippers . Pour Paul George, auteur d'une grande performance (34 points, 7 rebonds et 5 passes), rien n'est encore jouer dans cette finale malgré la défaite de son équipe.

« Il n'y a pas de quoi paniquer pour l'instant »