Basket

Basket - NBA : La colère de ce joueur de Milwaukee contre Kevin Durant !

Publié le 17 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Après la performance historique de Kevin Durant dans le Game 5 contre Milwaukee, Brooklyn mène 3 à 2 dans la série et se déplace bien plus sereinement chez les Bucks. Alors que le Game 6 prendra place dans la nuit de jeudi à vendredi, Jrue Holiday, joueur de Milwaukee n’a pas été tendre avec Kevin Durant et les arbitres.

Kevin Durant a réalisé une performance historique lors du Game 5 contre les Bucks, et a permis à son équipe de mener 3 à 2 dans leur série. Les Nets sont maintenant plus tranquilles, et se déplacent à Milwaukee dans l’optique de terminer la série. Jrue Holiday, meneur de jeu des Bucks, a été impuissant face au talent de Kevin Durant. Cependant, le joueur de Milwaukee s’est exprimé sur ce match et a fortement critiqué l’arbitrage ainsi que la star des Nets.

« Je pense que les coups de sifflet ont aidé Durant »