Basket

Basket - NBA : Cette grosse annonce sur l’avenir de Stephen Curry !

Publié le 23 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Éliminé de la course aux playoffs lors du play-in, Stephen Curry regarde depuis plus d’un mois la NBA à la télévision. Le joueur des Warriors devrait cet été se préparer au mieux pour revenir à 100% lors du début de saison. Son General Manager, Joe Lacob, s’est lui exprimé sur l’avenir du meneur de jeu à Golden State.

Alors qu’il ne devrait pas prendre part aux JO de Tokyo avec la Team USA cet été, Stephen Curry est en vacances depuis maintenant plus d’un mois. Éliminé lors du play-in par Memphis, le meneur de jeu et superstar des Warriors peut maintenant se concentrer à 100% sur la saison prochaine. Alors que son ami et coéquipier Klay Thompson devrait revenir à la compétition, Golden State pourrait enfin retrouver un statut d’outsider pour le titre NBA. Une excitation donc du côté de San Francisco, et un souhait, revoir ces deux joueurs jouer ensemble encore plusieurs années. Joe Lacob, General Manager des Warriors, s’est d’ailleurs exprimé sur l’avenir de Stephen Curry à Golden State.

« Je m’attends à ce que Steph passe le reste de sa carrière avec nous »