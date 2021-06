Tennis

Tennis : Les mots forts de cette légende sur Novak Djokovic !

Publié le 29 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu’il a réussi son entrée en lice à Wimbledon en battant le Britannique Jack Draper, Novak Djokovic espère bien continuer sur sa lancée pour remporter son vingtième tournoi du Grand Chelem. John Newcombe, légende du tennis australien, s’est exprimé avec admiration sur le Serbe.

Vainqueur du Britannique Jack Draper ce lundi pour son premier tour à Wimbledon, Novak Djokovic se met en confiance pour la suite du tournoi londonien. Le Serbe fait partie des favoris à sa propre succession, et aura pour objectif d’aller chercher un vingtième tournoi du Grand Chelem. Une performance qui lui permettrait d’égaler Rafael Nadal et Roger Federer, et donc de rentrer encore un peu plus dans l’histoire du tennis. John Newcombe, légende du tennis australien, s’est exprimé sur Novak Djokovic, et n’a pas hésité à encenser le numéro un mondial.

« En cas de nouvelle victoire à Wimbledon, il devient le meilleur joueur de tous les temps »