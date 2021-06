Tennis

Tennis : Novak Djokovic affiche ses ambitions avant Wimbledon !

Publié le 27 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que Wimbledon débute lundi, Novak Djokovic arrive à Londres dans le costume de favori à sa propre succession. Le tennisman serbe s’est exprimé avant son entrée en lice contre Jack Draper, et affiche de la confiance.

Novak Djokovic, numéro un mondial, arrive cette année à Wimbledon comme le grandissime favori à sa propre succession. Vainqueur en 2018 et 2019, le Serbe jouera pour son entrée en lice le Britannique Jack Draper ce lundi. Après avoir remporté Roland-Garros il y quelques jours, Novak Djokovic pourrait glaner à Londres son vingtième tournoi du Grand Chelem, et ainsi égaler Rafael Nadal et Roger Federer. Un objectif donc pour le Serbe, qui s’est exprimé avant le début de Wimbledon, en affichant une grosse confiance.

« Mon niveau de confiance est assez élevé »