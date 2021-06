Tennis

Tennis : John McEnroe s'enflamme pour Novak Djokovic !

Publié le 27 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors que Wimbledon débute lundi, Novak Djokovic, numéro un mondial, sera en lice pour remporter à Londres son vingtième tournoi du Grand Chelem et ainsi égaler Rafael Nadal et Roger Federer. Le Serbe a reçu, avant le début du tournoi, les compliments d’une légende du tennis, John McEnroe.

Novak Djokovic va entrer en lice à Wimbledon ce lundi, contre le Britannique Jack Draper, et espère remporter cette année à Londres, son vingtième tournoi du Grand Chelem. Après avoir triomphé à Roland-Garros, le Serbe n’est plus qu’à une victoire d’égaler ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer. Un objectif incroyable donc pour Novak Djokovic, qui fait une nouvelle fois figure de favori à Wimbledon. John McEnroe, légende du tennis, s’est exprimé sur la situation du Serbe, et n’a pas hésité à encenser Novak Djokovic.

« Incontestablement, c’est le meilleur joueur qui ait jamais vécu »